Allanan tres “cuevas” en el centro: secuestran 45 mil dólares y 36 millones de pesos
El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal. También secuestraron computadoras, celulares, 15 mil euros y 3 mil reales por infracción a la ley de régimen penal cambiario
Una investigación que comenzaron agentes del Banco Central de la República Argentina (por la existencia de locales o entidades de cambio que operaban sin la habilitación correspondiente para realizar transacciones de divisas terminó con la realización de tres allanamientos en “cuevas” de la ciudad.
Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata Y de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación llevó adelante las medidas solicitadas en la causa en trámite ante el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de Santiago Inchausti
Como resultado de los allanamientos realizados se secuestraron más de mil dólares, más de o mil euros, más de cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 45.000), más de quince mil euros, 3 mil reales y 36 millones de pesos.
Autoridades policiales informaron que se incautaron computadoras, celulares, equipos de grabación, máquinas contadoras de dinero, documentación y elementos de interés para la causa.
