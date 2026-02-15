SUPLEMENTOS
Asalto

Le robaron los instrumentos de la camioneta a una reconocida banda de Mar del Plata

Los músicos, lamentando el hecho, compartieron la noticia en las redes sociales.

El comienzo del 2026 para Este verano no fui a la playa.

15 de Febrero de 2026 11:59

Por Redacción 0223

PARA 0223

En plena temporada de recitales, con un verano donde Mar del Plata fue el epicentro y el rock nacional continúa su viaje por Cosquín, la camioneta en la cual una banda local trasladaba sus equipos sufrió el asalto y posterior robo.

Se llevaron los instrumentos de "Este verano no fui a la playa". Los músicos compartieron la difusión en Instagram, en medio de la congoja por la situación, la bronca y el deseo de recuperar sus herramientas de trabajo.

La banda marcó un ascenso que se acentuó en los últimos meses, con shows cada vez más convocantes. Llegaron a más de 3 mil seguidores en las plataformas digitales y por dichos canales solicitaron ayuda para localizar amplificadores, pianos y guitarras que fueron sustraídas.

No es el primer hecho de inseguridad que sufren las bandas marplatenses, lo cual contrasta y entorpece el crecimiento de la escena musical de la ciudad y de la cultura general de nuestra ciudad.

