Le robaron los instrumentos de la camioneta a una reconocida banda de Mar del Plata

El comienzo del 2026 para Este verano no fui a la playa.

En plena temporada de recitales, con un verano donde Mar del Plata fue el epicentro y el rock nacional continúa su viaje por Cosquín, la camioneta en la cual una banda local trasladaba sus equipos sufrió el asalto y posterior robo.

Se llevaron los instrumentos de "Este verano no fui a la playa". Los músicos compartieron la difusión en Instagram, en medio de la congoja por la situación, la bronca y el deseo de recuperar sus herramientas de trabajo.

La banda marcó un ascenso que se acentuó en los últimos meses, con shows cada vez más convocantes. Llegaron a más de 3 mil seguidores en las plataformas digitales y por dichos canales solicitaron ayuda para localizar amplificadores, pianos y guitarras que fueron sustraídas.

No es el primer hecho de inseguridad que sufren las bandas marplatenses, lo cual contrasta y entorpece el crecimiento de la escena musical de la ciudad y de la cultura general de nuestra ciudad.