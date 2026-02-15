Le robaron los instrumentos de la camioneta a una reconocida banda de Mar del Plata
Los músicos, lamentando el hecho, compartieron la noticia en las redes sociales.
En plena temporada de recitales, con un verano donde Mar del Plata fue el epicentro y el rock nacional continúa su viaje por Cosquín, la camioneta en la cual una banda local trasladaba sus equipos sufrió el asalto y posterior robo.
Se llevaron los instrumentos de "Este verano no fui a la playa". Los músicos compartieron la difusión en Instagram, en medio de la congoja por la situación, la bronca y el deseo de recuperar sus herramientas de trabajo.
La banda marcó un ascenso que se acentuó en los últimos meses, con shows cada vez más convocantes. Llegaron a más de 3 mil seguidores en las plataformas digitales y por dichos canales solicitaron ayuda para localizar amplificadores, pianos y guitarras que fueron sustraídas.
No es el primer hecho de inseguridad que sufren las bandas marplatenses, lo cual contrasta y entorpece el crecimiento de la escena musical de la ciudad y de la cultura general de nuestra ciudad.
