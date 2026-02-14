Vecinos de Parque Hermoso denuncian calles destruidas y basurales a cielo abierto: "Nos falta todo"

Por la falta de cloacas, las calles se inundan y los vecinos no puede salir de sus casas.

Los vecinos del barrio Parque Hermoso se encuentran a la deriva. A pesar de los múltiples reclamos para mejorar las condiciones de la zona, no han sido escuchados y las calles se vuelven cada vez más intransitables.

"Data de hace muchos años", es lo primero que expresó Laura, vecina del barrio, a 0223. Ya han agotado las instancias por las vías formales e informales y "una de las situaciones más graves se da en la avenida de acceso Tetamanti, que se encuentra totalmente intransitable: no tiene iluminación ni señalización y el pavimento está levantado", agregó.

Para destacar la importancia, comentó que "por allí circulan tres líneas de colectivo y, además, se ubican escuelas, sociedades de fomento, centros de salud y espacios de recreación. Cada vez es peor transitar por esta calle y ya hubo muchos accidentes y numerosas muertes", sentenció.

Los residentes denuncian basurales a cielo abierto en distintos descampados.

Sin embargo, no es el único problema que padecen los residentes: "El barrio Parque Hermoso también está lleno de basurales a cielo abierto. Estamos a dos kilómetros y medio del basural principal, pero además se forman basurales dentro del propio barrio, que crecen cada vez más".

Por este motivo, "nos hemos comunicado por nota y vía telefónica con el titular del EMVIAL, con Guillermo Montenegro y con el actual intendente Agustín Neme, sin obtener ningún tipo de respuesta", continuó.

Además, "el barrio no cuenta con cloacas, gas natural, cordón cuneta ni pavimento, excepto la calle por donde pasa el colectivo 525, que es el único que llega a Parque Hermoso".

Vecinos aseguran que las calles son intransitables .

Como consecuencia de la falta de infraestructura, "las calles de la parte más baja del barrio se inundan. Cuando esto ocurre, los vecinos no pueden salir ni siquiera para llegar al centro de salud, ya que no existe una obra pensada para el desagote del agua que baja desde las quintas. No hay planificación, a pesar de que el barrio ha crecido muchísimo", declaró.

Al no tener una Sociedad de Fomento propia, los residentes dependen de la delegación de Batán como nexo institucional con el Municipio. Sin embargo, tampoco recibieron respuestas por los reclamos efectuados. "Estamos hablando de un barrio que se encuentra a solo 20 minutos del centro, muy cerca de la ciudad, pero que se encuentra totalmente abandonado, con una desidia total", remarcó.

Por último, afirmó que no cuentan con agua de red: "Al estar cerca de los basurales, el agua a la que tenemos acceso está contaminada. Las escuelas deberían contar con bidones, pero no los tienen, ya que fueron retirados por el Consejo Escolar".

A pesar de los reclamos, desde el Municipio no dieron respuesta.

"Quienes pueden compran bidones, y quienes no, intentan acceder al agua comunitaria, que muchas veces no está cargada. Solo existen tres tanques de este tipo en el barrio. Como vecinos autoconvocados, hemos intentado por todos los medios que se proyecte el agua de red en Parque Hermoso, pero no lo hemos logrado", concluyó.