El pueblo que parece salido de un cuento, a solo tres horas de Mar del Plata : tiene aguas termales y un bosque encantado

Cuando llega la temporada plena y los marplatenses queremos huir por un rato, siempre pensamos en la posibilidad de hacer una escapada breve hacia algún lugar que nos quede cerca. En esa línea, existe un pueblo a sólo 3 horas de Mar del Plata que ofrece el equiliibrio perfecto entre tranquilidad, naturaleza y silencio.

Se trata de General Belgrano, un pueblo bonaerense que parece salido de un cuento. Se puede acceder por la Ruta 2 y tiene múltiples opciones para recorrerlo: para todos los bolsillos y todos los gustos.

Si el objetivo principal es el descanso, en General Belgrano es imposible perderse de las Termas del Salado: el gran orgullo de la ciudad, con aguas que surgen desde casi mil metros de profundidad y están cargadas de minerales ideales para relajarse y renovar energías.

Este lugar cuenta con pileta cubierta, tres semicubiertas y dos piletas de agua fría natural, perfectas para refrescarse en los días de calor veraniego. Tiene capacidad para recibir hasta 600 visitantes y está preparado para ser el plan familiar perfecto.

Mucho más que Termas

A pocos minutos del centro de la ciudad de General Belgrano se encuentra el llamado "Bosque Encantado", que es una invitación permanente a caminar entre senderos arbolados, sin rumbo y sin reloj. Se trata de una reserva de más de 23 hectáreas, diseñada por el paisajista Carlos Thays. Tiene robles, magnolias, laureles y eucaliptos centenarios que conforman una postal preciosa.

En la localidad también se puede visitar el Museo Municipal Alfredo Enrique Múlgura, que está ubicado en una antigua casona donde se resguarda la memoria pueblerina. Allí funciona también el Museo de las Estancias, con objetos y herramientas que cuentan la vida rural de la zona.

En General Belgrano hay opciones para todos los bolsillos: hoteles, cabañas, casas rurales, campings y departamentos para alojarse y parrillas, restaurantes, pizzerías, casas de té y heladerías para disfrutar de la gran oferta gastronómica.

Cómo llegar a General Belgrano

Para llegar a General Belgrano desde Mar del Plata se debe tomar la Autovía 2 y luego el desvío hacia la Ruta Provincial 41. El viaje en auto es de aproximadamente 3 horas y media.

Las Termas del Salado se encuentran a pocos minutos del centro y están bien señalizadas, lo que facilita la visita incluso para los que van por primera vez. para quienes llegan por primera vez.

Quienes ya visitaron la localidad recomiendan no perderse de hacer una caminata, una salida en bicicleta o una cabalgata a la orilla del río. General Belgrano es una gran opción para alejarnos un rato del sonido del mar y acercarnos al silencio reparador del interior de nuestra Provincia.