“Nos plantamos de igual a igual ante un candidato”: el análisis de Guillermo Farré tras el empate en el Minella

El Tiburón igualó 1-1 como local frente a un rival de jerarquía y su entrenador destacó la mentalidad, el crecimiento del plantel y la forma en que el equipo se animó a competir de igual a igual.

El empate 1-1 entre Aldosivi y Rosario Central dejó sensaciones encontradas pero mayormente positivas en el José María Minella. El conjunto marplatense debió remar desde atrás tras un gol tempranero del "Canalla", pero nunca abandonó su idea, insistió durante todo el partido y encontró su premio en el complemento. Ante uno de los equipos con más calidad del fútbol argentino, el "Tiburón" volvió a mostrar carácter, sostuvo su invicto como local y confirmó que está en pleno proceso de crecimiento.

“El partido se presentó cuesta arriba porque tuvimos un gol en contra en la primer jugada que tuvieron, entonces el desgaste que tuvimos que hacer para empatarlo fue mucho ante un rival que tiene mucha jerarquía y un juego asociativo interesante. Más allá de eso, nosotros no caducamos en el intento de exigirle en cada instante. Por momentos nos expusimos mucho en defensa, sabiendo de que podía salirnos mal ante un rival como Rosario Central”, analizó Guillermo Farré, remarcando el esfuerzo colectivo y la valentía del equipo.

“El gol sin dudas fue un premio a todo el desgaste que hicimos durante los 90 minutos. Si nosotros hubiésemos encontrado el gol antes, los últimos minutos los hubiésemos terminado mucho mejor. Pero bueno, una vez que empatamos ya tenías todos los cambios dentro del campo de juego y se hizo un partido de ida y vuelta en el final donde hasta tuvimos chances de perderlo, pero es la mentalidad que queremos de este Aldosivi, plantarse de igual a igual con cualquier equipo”, agregó, valorando la postura ofensiva hasta el final.

El técnico también explicó la decisión táctica que derivó en el empate: “Sinceramente se dio de esta manera, es muy difícil que en un entrenamiento uno proponga jugar con tres centrodelanteros. Junté gente en ataque porque al no tener circulación y no poder sacar ventajas en el mediocampo busqué un juego más directo y terminó dando sus frutos con una gran definición de Nico Cordero”. Además, destacó la respuesta del plantel: “Esto me da mucha tranquilidad porque hay jugadores que no venían teniendo minutos y hoy queda demostrado que están preparados”.

Sobre el presente en casa, el análisis fue optimista: “Es una mirada positiva saber que no ganamos pero que tenemos el invicto de local con tres empates. Los primeros se dieron porque recién arrancábamos con un plantel prácticamente nuevo, mientras que el de hoy se valora por el rival y por cómo se desarrolló el encuentro. Mantener el invicto en casa demuestra que somos competitivos, aunque nos falta un plus para llevarnos la victoria”.

El gol recibido de manera tempranera volvió a ser un punto de autocrítica: “Arrancar el partido perdiendo tan temprano fue circunstancial, una pelota parada fortuita. El golpe de Di María fue muy bueno y el que cabecea lo hace incómodo pero convierte. El otro día también fue por una virtud del rival. No me gusta empezar abajo desde el vamos y es algo que debemos mejorar sin dudas”, reconoció Farré.

Por último, se refirió al plan para contener a Ángel Di María y al potencial de Rosario Central: “Hay que ser inteligentes para marcar a un jugador así. Nunca pretendí un mano a mano porque te elimina fácil. Tampoco una referencia fija, porque se mueve por todo el frente de ataque. Les pedí frialdad y que lo acompañen siempre. Es un jugador que no te deja encontrar la pelota y queda claro que el equipo que lo tiene, como Central, va a ser candidato”. Un elogio que realza aún más el punto conseguido por Aldosivi.