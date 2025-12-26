A las renovaciones, Kimberley le sumó dos caras nuevas pero una conocida

Kimberley confirmó las llegadas de los zagueros Máximo Masino y Mateo Di Molfetta para disputar el próximo Torneo Federal A de Fútbol. El oriundo de Chivilcoy viene de jugar en Independiente de su ciudad, mientras que el marplatense llega desde el fútbol italiano.

La navidad dejó dos buenas noticias en el arbolito de Mariano Mignini. En fechas claves de negociación y conformación de planteles, el cuerpo técnico del "Verdiblanco" se aseguró dos centrales para seguir nutriendo el aspecto defensivo del equipo. En este caso, se trata de una cara nueva y un viejo conocido. Masino, de 23 años (27/1/2002), arrancó el 2025 en San Martín de San Juan y luego se sumó al "Rojo" de su ciudad natal donde disputó 16 partidos y anotó dos goles.

Por el otro, Mateo Di Molfetta, que ya defendió los colores kimberleños entre 2021 y 2022 cuando partió hacia el viejo continente. Allí, jugó en el Levico Terme donde ganó la Copa Italia Provincial y, recientemente, el FC Nola 1925. Con 25 años (25/10/2000) regresa al fútbol argentino donde volverá a compartir plantel con su hermano, Giovanni, que volvió a Mar del Plata a mediados de este calendario y fue uno de los refuerzos del equipo que compitió en el ámbito local.

Con este panorama, Masino y Di Molfetta se suman a Loscalso, Vázquez, Zárate, Ullúa, Sosa y Aguayo, que ya renovaron sus vínculos; y Santiago Castillo, Mauricio Miori y Leonel Espinosa, que tienen contrato vigente con el club.

