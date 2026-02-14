Video: le vaciaron la camioneta a plena luz del día y se llevaron más de tres millones de pesos en herramientas

A plena luz del día y bajo la mirada de peatones: así le abrieron la camioneta a un hombre en el barrio Plaza Peralta Ramos y le robaron alrededor de $3.500.000 en herramientas que utiliza para su trabajo.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, un sujeto de remera azul y jogging gris se acercó a las 13:40 de este sábado al utilitario estacionado en 20 de Septiembre entre Alvarado y Castelli y forzó las puertas traseras.

Una vez abierto y después de husmear un largo rato los elementos que podría sustraer, eligió dos valiosas cajas de herramientas, las descargó y se las llevó caminando como si nada hubiese sucedido, a pesar de la presencia de transeúntes que no advirtieron la maniobra.

Según comentó la víctima que busca hallar al responsable y difundió el video del robo, entre los elementos perdidos figuran dos atornilladoras, tres baterías, una amoladora, una electropercutora y un afilador de mechas, los cuales ascienden a la valiosa suma que supera los tres millones de pesos.

Donde se encontraba la camioneta se ubica el negocio del damnificado, quien había ido a trabajar a una ciudad aledaña y no logró bajar las herramientas del vehículo, sin imaginar que en las primeras horas de la tarde, con personas circulando y enfrente de su local iba a ser objetivo de un robo.