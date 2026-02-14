El acusado de disparar 200 veces a la casa de su ex amigo negó los hechos

El acusado de disparar junto a otras tres personas 197 veces al frente de la casa de su ex amigo en el barrio José Hernández a mediados de enero y que fue detenido el viernes tras la realización de siete allanamientos se negó a declarar el sábado ante la fiscal Florencia Salas y fue trasladado al complejo penitenciario de Batán.

Horas después, la Justicia de Garantías convirtió en detención la aprehensión de Matías Peralta y de los otros dos sujetos demorados en el operativo. De esos dos, uno negó los hechos y otro decidió no declarar: todos estuvieron defendidos por el abogado penalista Franco Gorga.

Se hicieron siete allanamientos en Mar del Plata.

Si bien los investigadores consideran probado que Peralta y otras tres personas no identificadas llegaron el 11 de enero pasado, cerca de las cinco de la madrugada, a la vivienda ubicada en Ayolas al 11.100 a bordo de un VW Polo de color blanco y una moto tipo XR roja y blanca para disparar al frente, el imputado negó haber estado en el lugar.

En la causa en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 también acusan a Peralta de disparar en otras once oportunidades contra una vivienda ubicada en Carmen de las Flores equina Irala minutos después del primer ataque.

Peralta también está acusado de la tenencia de una granada de humo CS Smoke 5230 Riot que hallaron en el lavadero de su casa durante el allanamiento del viernes ya que la misma es de uso prohibido y exclusivo para personal militar o policial.

Quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Gonzalo Juárez Bonina y Ángel Macías son los otros dos detenidos en el marco de la causa ya que durante el operativo que llevó adelante la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado hallaron en su poder una carabina calibre .22, una mira telescópica, un revólver calibre .38 con la numeración suprimida y un pistolón calibre .32.

Con distinto grado de participación, los tres sujetos están acusados de los delitos de abuso de armas agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, tenencia simple de materiales peligros, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento, concurriendo todos ellos de manera real.

Con la decisión de la Justicia de este sábado, los tres seguirán detenidos en la Unidad Penal N°44 de Batán.