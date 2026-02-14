Exploración offshore: cómo sigue la búsqueda de petróleo en las costas marplatenses

A partir de la finalización de los estudios sísmicos en las áreas CAN-107 y 109, el presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo, se refirió a la búsqueda de hidrocarburos que llevan adelante Shell y Equinor en la costa marplatense, no descartó la posibilidad de un hallazgo y contó qué sucedería en ese caso en la ciudad.

Si bien señaló a 0223 que por lo pronto "Shell no ha hecho ninguna comunicación sobre la exploración de estos dos bloques", consideró que "si la empresa se está yendo de Vaca Muerta por no ser competitiva en las operaciones, estará viendo si vende o no las áreas offshore".

Sin embargo, luego de una primera prueba fallida, aseguró que "hicieron trabajos adicionales testeando el lodo para ver las condiciones a esa profundidad", los cuales "generalmente solo haces si pensás en perforar", aunque remarcó que únicamente se tratan de "conjeturas personales".

En el mismo sentido, consultado por si aún existen las posibilidades de encontrar petróleo, se mostró optimista. "Por supuesto, no hay que rendirse hasta estar seguro", expresó el líder de la asociación.

Una vez finalizada la campaña sísmica se requieren alrededor de seis meses para analizar los datos, especialmente cuando se trata de dos áreas de semejante extensión, aproximadamente de 8.341,35 km² y 7.873,93 km², respectivamente. Y en este punto, de acuerdo a Guiscardo, deben decidir si ingresan a la segunda fase de la exploración, que es un plazo de cuatro años durante el que se lleva a cabo la perforación.

La actividad se encuentra en una etapa de redefinición estratégica tras los resultados del pozo exploratorio Argerich-1.

"Si Shell quisiera vender las áreas, esperaría a que el comprador decida entrar en el segundo período para que tenga los 4 años para perforar. El dato del lodo también ayudaría a la decisión", precisó el empresario marplatense.

Bajo la misma tónica, pensando más allá y acerca de lo que generaría el descubrimiento de oro negro, contempló que "cualquier área en la que se encuentre petróleo va a tener un impacto inmediato y con crecimiento continuo por 30 años", al tiempo que recordó que "para perforar el Argerich X-1 de YPF con Equinor y Shell durante 60 días, el puerto y la Aduana tuvieron que trabajar las 24 horas con cientos de camiones de cargas para el equipamiento que se llevaba y traía del barco perforador".

"Un proyecto requeriría entre 12 y 20 pozos dependiendo de la productividad, sin incluir las operaciones que se llevarían a cabo desde un barco de producción donde el petróleo se separa del agua y luego se reinyecta a la formación para contener la presión. Es más parecido a una refinería que a un barco, que cuesta entre 2 y 3 mil millones de dólares y tarda tres años en ser constuido", explicó Guiscardo.

Continuando el sueño y con las esperanzas intactas, confió que "los servicios de operaciones y mantenimiento requerirán cientos de personas trabajando en el mar y en tierra con decenas de compañías, muchas de las cuales no están en Mar del Plata y habría que ampliar el puerto". Sin embargo, con los pies en la tierra, en último lugar aclaró que "primero hay que encontrar petróleo".