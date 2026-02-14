La ruta 2 colapsó en el fin de semana largo de Carnaval: "80 kilómetros trabados sin moverse"

Además de los registros informados por Autopistas Buenos Aires (Aubasa), videos de automovilistas confirmaron la presencia de miles de vehículos viajando en dirección a la Costa Atlántica para disfrutar del fin de semana largo de Carnaval.

Por este motivo, la ruta 2 se encuentra totalmente colapsada hace algunas horas y la circulación es lenta para viajar hacia la ciudad, según informaron a 0223. "Todos a Mar del Plata. Desde Lezama a Dolores, 80 kilómetros trabados sin moverse", puntualizaron.

En tanto a los datos oficiales de la dirección de Aubasa, a las 12 de este sábado se registraron más de 5000 conductores que se trasladaban en sentido a la costa por hora, de los cuales cerca de 1000 corresponderían a Mar del Plata, lo que representa en números la congrestión de la autovía 2.

Hacia la costa, en el peaje de Samborombón, pasaron 2156 vehículos en ese horario, mientras que 1630 iban en dirección a Buenos Aires, y por Maipú, hacia Mar del Plata, pasaron 794 vehículos, mientras que 826 iban hacia la capital argentina.

Por la autovía 11, este mediodía el flujo vehicular era muy importante: por el peaje de La Huella el tránsito era de 2184 vehículos entre las 12 y las 13, a la vez que 2212 iban en dirección contraria.

Teniendo en cuenta las imágenes a las que accedió este medio, posiblemente una considerable cantidad de automovilistas haya partido en horas de la tarde, provocando demoras y tránsito a paso reducido para vivir el fin de semana más fuerte de febrero en la Costa.