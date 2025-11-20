Montenegro no renunciará a la intendencia: licenciará el cargo y podría volver en cualquier momento

Guillermo Montenegro solicitó este jueves al Concejo Deliberante licenciar su cargo de intendente para poder asumir como senador provincial, por lo que finalmente no renunciará, en una decisión de un fuerte impacto en lo político. En el pedido, la licencia comenzará a correr desde el 10 de diciembre, sin fecha de finalización.

Es que de esta manera, su reemplazante Agustín Neme sólo asumirá como intendente interino, quedando abierta la posibilidad a que en cualquier momento de aquí al 10 de diciembre de 2027 Montenegro retome su cargo al frente del gobierno de General Pueyrredon.

"La presente solicitud obedece a que he sido electo Senador Provincial, conforme surge del acta de la Junta Electoral de fecha 26 de septiembre de 2025, debiendo cumplir con las obligaciones institucionales y actuaciones vinculadas a la asunción del cargo y al inicio del período legislativo", sostuvo Montenegro el expediente iniciado ante el Concejo Deliberante, órgano que ahora deberá resolver el planteo.

Montenegro asumirá el cargo de senador provincial que obtuvo en las recientes elecciones provinciales.

En las pasadas elecciones bonaerenses, Montenegro encabezó la lista de La Libertad Avanza por la Quinta Sección electoral, con un triunfo que le aseguró una banca como senador provincial hasta 2029. La Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) establece que ante la renuncia o licencia del intendente, su lugar será ocupado por el primer candidato a concejal de la lista por la que dicho jefe comunal fue electo. Ese lugar le pertenece a Agustín Neme, hombre del Pro y quien lideró la lista de concejal de 2023 de Juntos por el Cambio.

Hasta el momento se desconocía si Montenegro renunciaría o licenciaría su cargo, en una decisión con matices políticos y legales. En el primero, la renuncia significará un menor grado de autonomía de Neme como intendente, ya que ocupará el cargo de manera interina, donde Montenegro podría levantar la licencia en cualquier momento y regresar a la intendencia. Una renuncia, en cambio, hubiera representado un punto de no retorno, con Neme asumiendo como intendente definitivo hasta el 10 de diciembre de 2027.

Respecto a lo legal, hay interpretaciones disimiles sobre si la normativa electoral vigente autoriza o no a que una misma persona mantenga dos cargos electivos, en este caso el de intendente y senador provincial. De acuerdo al escrito presentado al Concejo, el soporte legal del pedido es el Artículo 108° Inciso 13 de la LOM, el cual establece que un intendente deberá pedir licencia en caso de ausentarse de la ciudad por un plazo mayor a cinco días.