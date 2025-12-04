Los más buscados en Google durante 2025: del fútbol al Papa y las series más exitosas

Google publicó su tradicional informe “El año en búsquedas”, que resume cuáles fueron los temas que más interés despertaron entre los usuarios argentinos durante 2025, el relevamiento refleja las principales preocupaciones, consumos y acontecimientos que atravesaron al país a lo largo de los últimos doce meses, con un fuerte protagonismo del deporte, los hechos institucionales y el entretenimiento nacional.

En el primer lugar de las tendencias se ubicó la Copa Mundial de Clubes, que concentró millones de consultas a lo largo del año, detrás aparecen búsquedas vinculadas a temas económicos y climáticos como ARCA, el organismo de recaudación, y el calor excesivo, que marcó varios meses del verano, también se destacó la Selección Sub-20, el Padrón Electoral y el PSG, por su recorrido internacional.

Entre los nombres más buscados aparece el piloto Franco Colapinto, quien encabezó el ranking de figuras del año por su continuidad en la Fórmula 1, en el listado también figuran Cristina Fernández de Kirchner, Julieta Prandi, Robert Prevost, actual Papa León XIV, además de artistas y personalidades del deporte y la cultura.

Qué fue lo más buscado en Google en Argentina durante 2025

El ránking de los acontecimientos más buscados en Google en Argentina

Fallecimientos que impactaron

Uno de los momentos más sensibles del año fue el fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido el 21 de abril de 2025, un hecho que generó un pico histórico de consultas y derivó luego en el cónclave para definir a su sucesor, a esta pérdida se sumaron otras que también despertaron un fuerte interés público como la de Locomotora Oliveras, el músico Ozzy Osbourne y el actor Robert Redford.

Lista completa:

Papa Francisco.

Locomotora Oliveras.

Diego Jota.

Ozzy Osbourne.

Michelle Trachtenberg.

Charlie Kirk.

Miguel Ángel Russo.

Diane Keaton.

Toti Ciliberto.

Robert Redford.

Cuáles fueron las personas más buscadas en Google en Argentina en 2025

Los eventos deportivos más buscados en Argentina

Entretenimiento y eventos nacionales

Partidos de Fútbol Más Populares (Top 10):

Boca Juniors vs. River Plate.

Argentina vs. Brasil.

River Plate vs. Platense.

Auckland City vs. Boca Juniors.

Argentina vs. Colombia.

Racing vs. River Plate.

River Plate vs. Independiente del Valle.

Boca Juniors vs. Independiente.

Bayern Múnich vs. Boca Juniors.

Barracas Central vs. Boca Juniors.

Dentro del entretenimiento, la serie argentina El Eternauta fue la producción más buscada del año, acompañada por títulos internacionales como El juego del calamar, mientras que en el plano nacional se destacaron eventos como la inundación de Bahía Blanca en marzo de 2025, el Hot Sale de mayo y el paro general del 10 de abril.

Las series y películas argentinas ocuparon un lugar importante: