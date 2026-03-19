Mar del Plata entre los cinco destinos más buscados para el fin de semana largo

Mar del Plata es uno de los destinos más buscados a nivel nacional.

A pocos días del fin de semana largo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, los argentinos ya comenzaron a buscar destinos para hacer una escapada de cuatro días.

En este contexto, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y San Carlos de Bariloche se destacan como los destinos más requeridos a nivel local, en tanto que en el ámbito internacional sobresalen Río de Janeiro, Búzios y Florianópolis.

“El fin de semana largo de Semana Santa, al igual que el de Carnaval, se ha consolidado como un clásico para el turismo de escapadas en el país. Son fechas que los viajeros argentinos esperan y aprovechan para realizar viajes cortos, priorizando destinos accesibles y experiencias que combinen descanso y el bienestar”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

En orden, los destinos nacionales más buscados son Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata en segundo lugar, el tercer puesto es para San Carlos de Bariloche, Villa Carlos Paz y cierra la lista Puerto Iguazú.

Una temporada con sabor a poco

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) dio a conocer las cifras finales de la temporada estival en Mar del Plata con una importante caída del 3,7% de arribos con respecto al verano 2024/25. De acuerdo al informe al que accedió 0223, se registró un total de 3.141.472 visitantes entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero.

En esta línea, la ocupación global promedio fue del 50,7% y que en diciembre llegaron 805.811 turistas, 1.280.524 en enero y 1.055.137 en febrero, donde el mes con una mayor variación interanual fue el segundo, período en el que la ciudad fue visitada por un 7,1% menos.

Con este panorama, se puede afirmar que se trató de la peor temporada desde la 2020-2021, que se vio afectada por la pandemia y arribaron 2.231.660 de personas, al igual que fue la segunda con peor registro desde la 2016-2017.