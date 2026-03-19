Golpeó a un hombre en una entradera y se escondió en una casa vecina: cinco años de prisión

El único de los cinco delincuentes detenido durante la entradera que un hombre y su madre sufrieron en octubre de 2024 en su casa del barrio 9 de Julio fue condenado a cinco años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado. Daniel Alejandro Olavarrieta fue detenido minutos después del hecho cuando intentó esconderse en el garaje de una casa vecina.

El imputado y la defensa manifestaron su conformidad con la aplicación del trámite del juicio abreviado, la calificación legal asignada al hecho y la pena solicitada, y las víctimas indicaron al Ministerio Público Fiscal que no tenían interés en comparecer a juicio oral y no querían ser notificadas del trámite de la causa.

Según la hipótesis del fiscal Mariano Moyano, la madrugada del 31 de octubre de 2024, cinco personas levantaron una cortina de enrollar y con un fierro cortaron el vidrio de una ventana e ingresaron a una vivienda en inmediaciones de las calles Bahía Banca y Balcarce. Allí redujeron a golpes a un hombre de 42 años y a su madre de 73.

Fiscal Mariano Moyano.

Luego de atarle las manos y de taparle el rostro al sujeto, los delincuentes exigieron la entrega de dinero y elementos de valor mientras le propinaban diversos golpes de puño, de patadas y con el fierro que habían empleado para cortar el vidrio de la ventana. Además, con dicho elemento, le ocasionaron cortes en distintas partes de su cuerpo y también golpearon a la mujer, la amenazaron de muerte y con cortarle sus dedos.

Uno de los sujetos, quien durante la ejecución del ilícito llevaba la voz de mando, iba manteniendo comunicación con una sexta persona que se hallaba en el exterior de la finca y minutos después escaparon con un celular, una notebook HP, perfumes y 730 mil pesos.

Al hacerse presente personal policial en el lugar por un llamado al 911, los ladrones se dieron a la fuga por el patio trasero de la vivienda previo escalar sus paredes medianeras de casi dos metros de altura. Tras correr unos veinte metros por los techos de las viviendas lindantes, Olavarrieta se ocultó en el garaje de la finca ubicada en Balcarce al 6400 donde fue finalmente aprehendido.

Se hizo un juicio abreviado.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, se valoró como atenuante el buen concepto propuesto en virtud de las constancias del incidente de morigeración, y la brindada por los familiares presentes en las audiencias, y como agravantes la nocturnidad y el resultar una de las víctimas una persona de la tercera edad.

“El hecho se produjo en horas de la madrugada, mientras las personas se encontraban durmiendo en su domicilio, y fueron intempestivamente sorprendidas al romper el vidrio de la planta baja de ingreso, todo lo cual les aseguró el éxito de su fin delictivo y disminuyó cualquier posibilidad de defensa y previsión por parte de las víctimas. La violencia utilizada contra una persona adulta mayor, necesariamente debe impactar como agravante”, se indicó en la sentencia.

A Daniel Alejandro Olavarrieta lo declararon coautor penalmente responsable del delito de coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, por escalamiento, mediante efracción y por el uso de arma en sentido impropio y lo condenaron a cinco años de prisión más accesorias legales.

En virtud de que se encuentra detenido de manera ininterrumpida desde ese día, se declaró con carácter provisorio que el vencimiento de la pena impuesta operará el 30 de octubre de 2029.