Concejales aprobaron por unanimidad aumentar 20% la tarifa de taxis y remises

Se esperan precisiones sobre la fecha en qué comenzará a regir el aumento.

El Concejo Deliberante aprobó de manera sorpresiva el aumento en las tarifas de taxis y remises, luego de tratar sobre tablas el pedido elevado la semana pasada por las entidades representativas del sector.

El incremento del 20%, que contó con el respectivo estudio de costos de la Dirección General de Tránsito, fue respaldado por todos los concejales, a excepción de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza, que se abstuvieron. Desde ese espacio explicaron que su postura responde a que no debe existir regulación estatal sobre estas tarifas.

El nuevo esquema tarifario quedará de la siguiente manera:

Ficha diurna: de $125 a $150

Bajada de bandera diurna: de $1.875 a $2.250

Ficha nocturna: de $150 a $180

Bajada de bandera nocturna: de $2.250 a $2.700

Las entidades del sector argumentan que la actualización es necesaria para acompañar el incremento de los costos operativos, especialmente combustible, mantenimiento, autopartes y seguros, que -según advierten- aumentaron por encima de la tarifa vigente.

Al haber sido ingresado sobre tablas, aún se desconoce el contenido del dictamen aprobado, por lo que se esperan precisiones sobre la fecha en que comenzará a regir el incremento.