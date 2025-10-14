Anuncian el último aumento bimestral del año en la factura del agua: ¿de cuánto es?

La empresa municipal Osse oficializó este martes una nueva actualización de las facturas del servicio sanitario de agua, cloacas y pluviales, con la aplicación del aumento correspondiente al bimestre noviembre/diciembre.

De acuerdo a la Resolución 616/25, se aplicará una adecuación tarifaria del 4,54% respecto a la cuota 10° vigente al mes de octubre, en base al llamado Coeficiente C que se aplica para el aumento tarifario.

La empresa estatal remarcó que la decisión de aplicar la actualización es “para cumplir con el objetivo de recaudación propuesto”, una facultad habilitada por el Concejo Deliberante, que autorizó la aplicación de una fórmula de indexación que fue estrenada en 2024 y sigue vigente vigente en 2025.

Se trata del Coeficiente C, que combina diferentes variables vinculadas al costo del servicio, siempre en base a datos oficiales del Indec. El 45% está determinado por el Índice Nivel General de Salarios, el 35% por el Índice de Precios Mayoristas, el 10% por el mismo ítem general anterior pero en lo específico del capítulo Manufacturas y Fuerza Motriz; y el restante 10% por el ítem Instalaciones Sanitarias del Índice de la construcción.

Con este nuevo ajuste oficializado, el acumulado del año llega al 32,50%, teniendo en cuenta los incrementos previos: un 5,57% para los primeros dos meses del año, un 4,33% para marzo-abril, 2,89% para mayo-junio, 5,76% en julio-agosto y 3,34% en noviembre-diciembre. Según el Indec, la inflación anual hasta agosto era del 19,5%, mientras que este martes se conocerá el índice de septiembre.