Lo acusan de abusar a dos ex parejas y a la hija de una de ella: pidieron 25 años de prisión y una indemnización

El fiscal general subrogante Carlos Fioriti solicitó al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que condene a 25 años de prisión a Christian Gilberto Bustos por considerarlo autor de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, bajo la modalidad de acogimiento y explotación económica del ejercicio de la prostitución, de dos mujeres que fueron su pareja, y por el abuso sexual reiterado y agravado, por haber sido cometido contra una menor de edad, además de reducción a la servidumbre, en perjuicio de la hija de una de ellas.

El pedido de pena fue el cierre del alegato del representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación ante los jueces Roberto Falcone, Fernando Minguillón y Nicolás Toselli. La misma pena fue requerida por la defensora Pública de la Víctima, Inés Jaureguiberry.

Los jueces Roberto Falcone y Fernando Minguillón (Foto: B. Cano/MPF).

Fioriti solicitó la revocación inmediata de la prisión domiciliaria de la que goza Bustos al señalar que no está acreditado en el legajo el problema de salud que sustenta actualmente el acceso del acusado a ese beneficio y planteó que, mientras se requiere un nuevo informe médico, debe permanecer detenido en prisión, dado que la perspectiva de la pena en este caso se traduce en un aumento del riesgo de fuga.

El representante del Ministerio Público Fiscal requirió además que en la sentencia se dispusiera la restitución a las víctimas de una vivienda construida en la zona de Playa Serena, como también del dinero que le fue secuestrado al acusado. Por otro lado, planteó la indemnización por daño moral, prevista en el artículo 29 inciso 2 del Código Penal, para cada una de las víctimas por el monto de 10 millones de pesos.

Fiscal Carlos Fioriti.

La querella pidió la reparación integral de cada una de las víctimas, tanto las ex parejas como de la adolescente. De acuerdo al cálculo en cada uno de los casos los montos requeridos van desde los 30 a los 95 millones de pesos.

El juicio en el que se investigan los hechos que comenzaron en 2001 cuando una de las víctimas tenía apenas 18 años se retomará el miércoles 17 con el alegato de la defensa oficial.