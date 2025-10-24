Se cambiaban de nombre y vendían droga de máxima pureza por redes sociales

El avance de una investigación a cargo de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina que incluyó la simulación de ser compradores de droga e interactuar con los vendedores permitió hacer cuatro allanamientos en los que secuestraron cocaína, marihuana -valuada en siete millones de pesos-, otros elementos de interés para la causa y aprehender a dos personas.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que los vendedores pactaban los encuentros en distintas redes sociales y cambiaban periódicamente de “Nick” para evitar ser rastreados. Sin embargo, el accionar policial permitió confirmar la manera de operar del grupo e identificar los domicilios ubicados en el centro y en el barrio Autódromo que fueron allanados este viernes.

Durante los operativos secuestraron una considerable cantidad de cocaína en piedra de máxima pureza, cogollos de marihuana, celulares, elementos para el corte o estiramiento de la cocaína, balanza de precisión digital, una motocicleta y algo más de un millón de pesos.

La tarea que comenzó el mes pasado se tramitó en el área de Investigaciones y litigios de casos complejos, oficina de narco criminalidad a cargo de Santiago Eyherabide con la participación de los auxiliares fiscales Hércules Giffi y Francisco Torres, y la Oficina Judicial, Garantías y Revisión a cargo de Santiago Inchausti.