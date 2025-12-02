Allanan tres "points" en Parque Peña y secuestran cocaína 

El avance de una causa en trámite en la fiscalía de Estupefacientes terminó con la realización de tres allanamientos simultáneos en el barrio Parque Peña donde aprehendieron a dos mujeres, un hombre y secuestraron elementos de interés para la causa.

Tras las tareas de campo que hizo personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas se allanaron tres inmuebles en el barrio Parque Peña y un cuarto en Camet.

En los domicilios ubicados en Los Talas al 4600, Los Naranjos al 4600, Los Naranjos al 4700 y Alvarez Condarco al 5700 secuestraron cocaína fraccionada para la venta, celulares, dinero y una balanza de precisión.

Elementos secuestrados.

Dos mujeres de 24 y 27 años y un hombre de 24 quedaron alojados en las Unidades Penales N°50 y N°44 de Batán, respectivamente.

En las próximas horas serán trasladados a Tribunales para prestar declaración ante los fiscales Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi.