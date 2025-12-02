Provocó disturbios en la calle: una infracción y a la casa

La recorrida que personal de la Subcomisaria Casino hacía por su jurisdicción terminó este martes con la aprehensión de un hombre de 24 años que había provocado disturbios en el centro.

Los oficiales redujeron al sujeto en calle Entre Ríos entre Belgrano y Rivadavia luego de que realizara disturbios y no acatara las órdenes emanadas.

Tiene 24 años.

Fue trasladado a la dependencia donde se labraron actuaciones por infracción al Decreto 8031/73 que serán remitidas al Juzgado Correccional N°2.

Una vez identificado correctamente las autoridades judiciales en turno dispusieron que le otorgue la libertad.