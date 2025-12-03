La historia del famoso tortugo Jorge suma un nuevo capítulo: tendrá su propio documental

"Una vida atravesada por el encierro, la resiliencia y el deseo de vivir en libertad”, resumió la directora del documental.

La increíble historia del tortugo Jorge, que fue hallado en cercanías a Bahía Blanca en 1984, vivió 40 años en cautiverio en Mendoza y después de ser rehabilitado en el Aquarium de Mar del Plata volvió a su hábitat natural en Brasil, y contará con su propio documental.

En 109 días, el tortugo de aproximadamente 60 años navegó desde Mar del Plata hasta la Bahía de Guanabara, Brasil, que donde realmente pertenece. Entonces, una vez concluida su aventura en agosto de este año, el reptil acuático celebridad emitió señal por última vez y los biólogos encargados de su monitoreo dieron por terminado su seguimiento.

Pero si bien Jorge no seguirá siendo monitoreado, su historia fuera del mar tiene un capítulo más por escribir. Es que la cineasta, guionista y directora Luna Herrera trabajó dos años para convertir su vida en una obra biográfica, emocional y social que propone revisar la relación entre humanos y animales.

“Dirigir esta película fue mucho más que un proyecto profesional. Fue un compromiso ético y emocional”, sostuvo la directora del documental llamado "Tortugo Jorge: Un sueño de libertad", en diálogo con Portal Universidad.

En promedio, el célebre tortugo nadó cerca de 35 kilómetros diarios hasta llegar a su hábitat natural.

Por su lado, la mendocina explicó que la iniciativa nació a partir de una propuesta del abogado Alfredo Mellado, parte del equipo jurídico que acompañó la causa de Jorge. “La idea inicial era realizar un video sobre el reclamo por su liberación, pero al conocer su historia comprendimos que abarcaba algo mucho más profundo: una vida atravesada por el encierro, la resiliencia y el deseo de vivir en libertad”, sostuvo.

Según expresó, la historia del famoso tortugo la interpeló de manera personal y profesional, ya que sintió "la urgencia de documentar y mostrar su recorrido completo, desde su rescate hasta su liberación", y despertó en ella "una fuerza interior y un llamado" que le fue imposible "ignorar”.

“Queremos narrar su historia desde una perspectiva biográfica, emocional y educativa, revelando los desafíos que enfrentó y el trabajo colectivo que hizo posible su liberación”, explicó. Desde esta mirada, la película cuestiona el valor real de la libertad, interpela a la sociedad sobre los derechos de los animales y propone repensar el vínculo entre especies.

Al mismo tiempo, sostuvo que este caso permitió visibilizar cómo múltiples sectores pudieron unirse con un propósito común y que "es una historia que muestra cómo tantas personas se unieron para ayudarlo", y detalló: "La pregunta más grande que nos deja es qué significa realmente la libertad para todos los seres vivos. Jorge es un espejo que nos invita a repensarnos como sociedad”.

El proyecto ya atravesó una extensa etapa de preproducción, con investigación, entrevistas preliminares y planificación del rodaje, y en las últimas semanas filmaron en Mar del Plata y tomaron testimonios en Mendoza y Bahía Blanca. También evalúan rodar material en Brasil, aunque no está confirmado.

Jorge fue rescatado en 1984 y tiene el record de ser la tortuga que pasó más tiempo en cautiverio en el mundo.

Si bien no hay una fecha definida de estreno, la directora adelantó que será un momento simbólico vinculado a la vida de Jorge. “No queremos apurarlo, sino transmitir el mensaje correcto y acompañar la carga emocional que esta historia tiene”, subrayó.

La película, de acuerdo a Herrera, busca construir un mensaje central: todos los animales merecen respeto. “Jorge nos invita a repensar nuestra relación con los animales y a reconocer que la libertad no es un privilegio humano, sino un derecho que atraviesa todas las formas de existencia”, explicó y en esa línea, aseguró que el documental también pretende despertar empatía, movilizar conciencia y demostrar que el trabajo en red puede generar transformaciones reales.

El equipo detrás del documental está integrado por 15 profesionales, entre guionistas, fotógrafos, camarógrafos, sonidistas y especialistas en arte, animación y postproducción. “Queremos invitar a construir y sostener un cambio de paradigma respecto a nuestros vínculos con los animales, darles el respeto que merecen y aprender de su nobleza”, concluyó la líder de la iniciativa.