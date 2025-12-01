Vuelve la polémica con el Aquarium y los animales que siguen en el lugar

Pasaron tres meses de la denuncia que revolucionó la ciudad por el estado de los animales del exAquarium, que luego de cerrar sus puertas había dejado a los ejemplares marinos en el predio. Gracias a la viralización de vecinos y activistas, se conoció la situación y los organismos de control pudieron avanzar en constatar el estado de salud y preservación de los mamíferos y las aves.

Sin embargo, bajó el furor por el tema y distintas ong señalan que los informes sobre la condición sanitaria y bienestar sigue sin conocerse públicamente. Por eso, activistas de Voicot y otras organizaciones de la Costa Atlántica realizaron una manifestación este domingo frente al predio ubicado en la zona del Faro para reclamar información oficial.

Se manifestaron para solicitar mayor información.

"Necesitamos saber el estado de los animales que aún permanecen encerrados en el lugar pese a su cierre definitivo y exigir que se avance con su liberación", expresaron en diálogo con 0223.

Con carteles y banderas, realizaron la convocatoria para "visibilizar la situación de los animales que continúan en el lugar y reclamar que se lleven adelante los análisis sanitarios y ambientales correspondientes por parte de organismos con competencia específica en fauna marina".

El Municipio había realizado el primer control.

Desde el movimiento sostienen que, hasta el momento, "el único relevamiento conocido fue realizado por el área de Zoonosis municipal" y argumentan que dicho organismo "no posee incumbencia técnica para efectuar evaluaciones sobre animales acuáticos".

"Es urgente contar con controles adecuados, transparentes y con participación de especialistas que permitan determinar con precisión las condiciones en las que se encuentran los animales que todavía permanecen en el exparque marino", indicaron.

Organizaciones piden informes para saber cómo se encuentran los animalitos.

Por su parte, desde la empresa aseguraron a este medio que "los animales que quedan están en perfecto estado como siempre, bien cuidados" y que se brinda constantemente la información a los organismos de control.