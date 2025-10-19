Tras 70 años, cierra otro reconocido acuario acusado de maltrato animal

El Miami Seaquarium cerró definitivamente tras convertirse en el centro de protestas contra el maltrato animal, protagonizado principalmente por la famosa orca "Lolita" -que falleció en 2023- y en el marco del movimiento mundial contra ese tipo de parques marinos.

Con una extensión de más de 15 hectáreas, el acuario fue inaugurado en 1955 en el condado de Miami-Dade y se convirtió durante décadas en uno de los parques marinos más elegidos de Estados Unidos. Exhibiciones como las de Lolita, los delfines, la cúpula geodésica y el paisaje junto a la Bahía Vizcaíno lo hicieron parte de las atracciones más concurridas de la ciudad.

Una de las figuras más emblemáticas, pero que en los últimos tiempos generó más polémica, fue "Lolita", una orca capturada en 1970 que vivió allí durante más de 50 años.

La orca Lolita vivió hasta 2023 tras pasar 50 años en cautiverio en Miami Seaquarium.

En sus últimos años, Lolita ya no participaba de espectáculos y su tanque fue cerrado al público permanentemente en 2021 como parte de exigencias regulatorias. Finalmente, falleció en 2023 por una enfermedad renal, justo antes de que se lograra su reubicación en un santuario marino en el Pacífico.

Además del caso de Lolita, ocurrieron allí otras muertes de mamíferos marinos, algo que alimentó las críticas de organizaciones defensoras de animales.

A las denuncias de activistas se sumaron reportes oficiales, incluido uno del Gobierno de Estados Unidos, que señaló violaciones regulatorias en los tanques y deficiencias veterinarias que habrían causado sufrimiento y muertes.

Miami Seaquarium solicitó el pedido de quiebra.

El gobierno de Miami también denunció incumplimientos sanitarios y de bienestar animal, deterioro de las instalaciones, falta de cuidado veterinario, que llevaron a cancelar el alquiler del operador, The Dolphin Company, que se negó a desalojar e inició una batalla legal.

En 2013, con el estreno del documental “Blackfish” se comenzó a tomar conciencia sobre el sufrimiento físico y psicológico de estos animales, lo que provocó protestas mundiales.

La película narra la historia de Tilikum, una orca mantenida en cautiverio en SeaWorld Orlando e implicada en la muerte de tres personas.

El cierre

El cierre del acuario tuvo lugar el domingo pasado, en medio del proceso de bancarrota solicitado por la compañía, que fijó esa fecha para su clausura y facilitar así su venta, mientras continúa el litigio por el desalojo.

La empresa prevé transformar el lugar en un nuevo acuario sin animales marinos en espectáculos, sino con fines educativos, de conservación y exhibiciones inmersivas.

Ahora, con el acuario ya cerrado, se pide que sean trasladados a santuarios los delfines, focas, leones marinos y pájaros que quedan.