Tres lobos marinos regresaron al mar tras varias semanas de recuperación

Tres lobos marinos juveniles de la especie arctocephalus australis fueron reinsertados en las playas del norte de San Clemente del Tuyú, luego de completar distintos procesos de recuperación en el centro de rescate de la fundación Mundo Marino. Los animales fueron encontrados en Pinamar, La Lucila del Mar y Las Toninas, entre finales de octubre y comienzos de noviembre, con cuadros de debilidad general que comprometían su estado de salud.

Los tres lobos marinos eran juveniles, muy posiblemente en sus primeros viajes mar adentro en búsqueda de alimento, una etapa crítica en la que aún no desarrollan completamente sus habilidades de caza. “En animales juveniles, la desnutrición y la deshidratación suelen aparecer juntas porque toda su hidratación proviene del alimento. Cuando pasan varios días sin lograr capturar presas, se altera su equilibrio metabólico, disminuye la temperatura corporal y se compromete su estado general de salud.”, explicó Sergio Rodrigues Heredia, biólogo y responsable del centro de rescate.

Distintos estudios sobre el lobo marino sudamericano muestran que la búsqueda de alimento depende de varios factores, como la distancia que recorren mar adentro y las condiciones del mar. En los animales jóvenes, que recién empiezan a desarrollar sus habilidades de caza, estos factores pueden dificultar la pesca. Si un juvenil pasa varios días sin lograr alimentarse, rápidamente puede entrar en un estado de debilidad, desnutrición y deshidratación, que son algunas de las causas más frecuentes de ingreso al centro de rescate.

Además, revisiones sobre la presencia de esta especie en la costa argentina muestran que los lobos marinos —especialmente machos juveniles y subadultos— suelen utilizar distintas playas y zonas rocosas para descansar fuera de la temporada de cría. Esto explica por qué es habitual encontrarlos en balnearios y playas turísticas del partido de La Costa. Por eso, es importante que las personas mantengan distancia para no interrumpir ese comportamiento natural.

Los hallazgos de los tres lobos marinos

El primer lobo marino, hallado en Pinamar el 30 de octubre, ingresó con debilidad general, un cuadro compatible con varios días sin alimentarse adecuadamente. El segundo, encontrado en Lucila del Mar el 31 de octubre, presentaba una condición más avanzada de desnutrición y deshidratación, evidenciada por pérdida de masa corporal y respuesta lenta a estímulos. El tercero, rescatado en Las Toninas el 3 de noviembre, llegó por una causa distinta: presión antrópica. Este tipo de situaciones ocurre cuando personas o perros se acercan demasiado a un lobo marino que está descansando en la playa —que es su hábitat natural— o mudando de pelo, generando estrés y obligándolo a moverse, huir o defenderse.

En este caso, el animal fue monitoreado durante varios días por técnicos de la fundación y voluntarios, con el fin de garantizar su seguridad y permitirle descansar. Sin embargo, la constante interacción indeseada de personas y mascotas lo forzaba repetidamente a entrar y salir del agua y a desplazarse hacia otras zonas de la playa sin lograr mantenerse tranquilo. Ante esa situación, se decidió ingresarlo al centro de rescate para su evaluación y recuperación.

“Muchas veces los lobos marinos descansan en la playa porque lo necesitan. Es parte de su comportamiento natural. Cuando la gente se acerca demasiado, el animal interrumpe su descanso, se estresa y se ve obligado a moverse para alejarse, lo que implica un gasto de energía que, en juveniles debilitados, puede agravar su condición. La forma más segura de actuar es mantener distancia y permitir que el animal descanse. Si la situación lo requiere, se puede dar aviso a equipos preparados para intervenir”, explica Rodrigues Heredia.

Durante su permanencia en el centro de rescate, los tres ejemplares recibieron hidratación asistida, estabilización térmica, desparasitación, soporte nutricional y monitoreo clínico diario. A medida que recuperaron peso, temperatura, movilidad y respuesta adecuada a estímulos, recibieron alta médico veterinario para su debida reinserción.