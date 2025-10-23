Hallan un elefante marino recién nacido sin compañía de la madre

El elefante marino nacido hace poco tiempo en las playas de Villa Gesell antes de ser rescatado.

En las costas de la ciudad de Villa Gesell se halló a un elefante marino recién nacido que, por causas desconocidas, se encontraba sobre la arena sin compañía de su madre. Especialistas en fauna marina monitorearon al animal por más de 24 horas y, al no recibir asistencia materna, debieron intervenir en su traslado para garantizar su supervivencia.

Recursos humanos del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, personal de Prefectura Naval Argentina e integrantes del área de zoonosis geselina coordinaron el rescate del ejemplar.

Personal al vallar la zona en donde se hallaba el elefante marino.

Las autoridades no descartan que el alejamiento de la madre pueda tener explicación en algún comportamiento humano que haya molestado a los animales o bien que hayan ocurrido algunos disturbios en la zona.

Más allá de que también puede haberse debido a un comportamiento natural propio de la especia, que pasaran más de 24 horas sin la aparición de la madre puso en riesgo la vida del nuevo elefante.

El ejemplar de elefante marino fue trasladado al parque Mundo Marino.

A través del área de biodiversidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires se determinó el traslado del animal al parque Mundo Marino de la localidad de San Clemente del Tuyú.

Según aseguraron los responsables del traslado, se le brindará al elefante marino atención veterinaria especializada y los cuidados necesarios para asegurar su desarrollo y bienestar inicial con el objetivo de que pueda en el futuro regresar a su hábitat natural.