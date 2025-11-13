Salvaje ataque a una jubilada de 81 años: dos menores le dieron una trompada, se llevaron el auto y atropellaron a la hija

Vinculan a los jóvenes con un robo cometido hoy minutos antes en la misma zona.

Un violento asalto se registró esta tarde en el barrio San José, cuando una mujer y su madre de 81 años frenaron su vehículo para atender una llamada y fueron abordadas por dos menores, según creen por la apariencia de los ladrones.

De acuerdo a la denuncia a la que accedió 0223, la conductora detuvo la marcha de su Volkswagen Gol en Almafuerte entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, bajó del auto para contestar un llamado y fue en ese instante en el que la sorprendieron dos jóvenes, quienes la tomaron de los pelos y la arrojaron al asfalto.

A la hija le arrancaron los pelos y luego le aplstaron el tobillo izquiedo con el auto.

Después de deshacerse de la mujer, fueron en busca de su madre, próxima a los 82 y quien sufre de parkinson, a la que "le dieron una trompada y le volaron los dientes", dejándola tendida en la calle.

Una vez sin ocupantes en el rodado, los delincuentes se subieron y al arrancar, aplastaron el tobillo de la hija, que habría sufrido una fractura o un esguince, de acuerdo a las primeras informaciones.

Así quedó el rostro de la jubilada, quien padece de parkinson y el martes cumple 82 años.

Si bien el vehículo fue encontrado tiempo más tarde en el barrio Las Heras, los autores del violento robo consiguieron darse a la fuga. En paralelo, creen que también fueron los protagonistas de otro asalto minutos antes en una ubicación cercana, en el mismo barrio San José.

Además, el hermano e hijo de las víctimas le comentó a este medio que recibieron la atención del intendente Guillermo Montenegro y su secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves.