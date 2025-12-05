Ni Tandil ni Mar de las Pampas: el destino que celebrará la primera Fiesta de la Frutilla

La frutilla tendrá su fiesta especial para todos los amantes de esta delicia.

Una de las frutas más buscadas y esperadas (en particular a esta altura del año) tendrá su primera fiesta para homenajearla y toda una ciudad le dedicará la celebración.

La Municipalidad de La Plata anunció que este sábado 6 de diciembre realizará por primera vez la Fiesta de la Frutilla, un evento que busca poner en valor uno de los productos más emblemáticos del cordón flori-frutihortícola local. La actividad será de 15 a 20 en el Playón de la Estación Provincial de Meridiano V (17 y 71), con entrada libre y gratuita.

Organizada por la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica, la jornada apunta a fortalecer el vínculo entre productores y vecinos, difundir prácticas agrícolas y promover los circuitos cortos de comercialización.

La propuesta incluirá venta de frutillas, hortalizas de estación y productos regionales, además de stands informativos sobre investigación, nutrición, técnicas de cultivo y experiencias de producción. También habrá talleres de cocina con invitados especiales, música en vivo, radio abierta y actividades para toda la familia.

El evento reunirá a productores primarios, emprendimientos de valor agregado, equipos técnicos y entidades como la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Un producto clave en la Provincia

La provincia de Buenos Aires concentra el 37% de la producción nacional de frutilla, con unas 550 hectáreas cultivadas y un rendimiento promedio de 34 toneladas por hectárea. En el AMBA, la Zona Sur (Florencio Varela, La Plata y Berazategui) aporta el 30% del total provincial, y Florencio Varela concentra el 90% del AMBA Sur.

La cosecha principal se da entre septiembre y diciembre, meses en los que el abastecimiento del Mercado Central proviene casi exclusivamente de la producción bonaerense.