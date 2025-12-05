Huyó de la policía en un auto robado y cayó en una zanja

Un joven que circulaba a bordo de un auto robado hace tres días fue aprehendido por personal policial tras caer a una zanja durante la persecución.

Efectivos del Comando de Patrullas advirtieron en MacGaul y Génova la presencia de un Fiat Punto sin dominio colocado que, al advertir su presencia, se dio a la fuga.

Lo detuvieron al caer en la zanja.

El rodado cruzó la calle 234 y cayó a una zanja ubicada a trescientos metros por lo que el conductor fue aprehendido y trasladado a la comisaría decimosexta.

Una vez terminadas las actuaciones que marca la ley, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de una causa por encubrimiento y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.