Huyó de la policía en un auto robado y cayó en una zanja
El rodado había sido sustraído hace tres días. Tiene 22 años y le formaron una causa penal.
5 de Diciembre de 2025 12:48
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven que circulaba a bordo de un auto robado hace tres días fue aprehendido por personal policial tras caer a una zanja durante la persecución.
Efectivos del Comando de Patrullas advirtieron en MacGaul y Génova la presencia de un Fiat Punto sin dominio colocado que, al advertir su presencia, se dio a la fuga.
Lo detuvieron al caer en la zanja.
El rodado cruzó la calle 234 y cayó a una zanja ubicada a trescientos metros por lo que el conductor fue aprehendido y trasladado a la comisaría decimosexta.
Una vez terminadas las actuaciones que marca la ley, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de una causa por encubrimiento y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.
Leé también
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar