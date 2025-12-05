Los memes más divertidos del sorteo del Mundial

Los guantes blancos de Scaloni con la copa fueron una de las imágenes del sorteo.

Una vez más, las redes sociales viviaron el minuto a minuto de un evento importante y el sorteo del Mundial no sólo se vivió para los futboleros, sino que dio lugar a la imaginación y a los chistes en redes sociales. Como siempre, X se inundó de memes con Scaloni y Becaccece como los principales protagonistas.