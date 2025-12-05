SUPLEMENTOS
Los memes más divertidos del sorteo del Mundial

Como todo evento de trascendencia, el sorteo para la cita del próximo año no quedó afuera y las burlas en redes sociales no se hicieron esperar.

Los guantes blancos de Scaloni con la copa fueron una de las imágenes del sorteo.

5 de Diciembre de 2025 17:44

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una vez más, las redes sociales viviaron el minuto a minuto de un evento importante y el sorteo del Mundial no sólo se vivió para los futboleros, sino que dio lugar a la imaginación y a los chistes en redes sociales. Como siempre, X se inundó de memes con Scaloni y Becaccece como los principales protagonistas.

