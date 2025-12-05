Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026: cuál es el más fuerte y el más accesible

Sin dudas, con el sorteo realizado, ya hay partidos para alquilar balcones y empezar a acomodarse desde mañana cuando se conozcan los días y horarios de esos cruces. Brasil - Marruecos, España - Uruguay, Portugal - Colombia e Inglaterra - Croacia, asoman como los mejores choques de la fase inicial.

Todos los grupos

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y UEFA D.

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y UEFA A.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y UEFA C .

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y UEFA F.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uuguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Intercontinental 2.

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje Intercontinental 1.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.