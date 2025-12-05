Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026: cuál es el más fuerte y el más accesible
El sorteo dejó mucha tela para cortar, pero lo importante está en los cruces que se darán en los partidos. En varios hay al menos dos selecciones muy fuertes y auguran partidos interesantes.
Sin dudas, con el sorteo realizado, ya hay partidos para alquilar balcones y empezar a acomodarse desde mañana cuando se conozcan los días y horarios de esos cruces. Brasil - Marruecos, España - Uruguay, Portugal - Colombia e Inglaterra - Croacia, asoman como los mejores choques de la fase inicial.
Todos los grupos
Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y UEFA D.
Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y UEFA A.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y UEFA C .
Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y UEFA F.
Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Uuguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Intercontinental 2.
Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.
Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje Intercontinental 1.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.
