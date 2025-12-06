Un día de locos: el clima este sábado en Mar del Plata
Mirá el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por Redacción 0223
PARA 0223
Atrás quedan las dos jornadas de tormentas con alerta amarillo debido a su intensidad y se abre un nuevo panorama este sábado con un clima para todos los gustos.
De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se espera una mañana con lloviznas y cielo cubierto, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%.
Hacia el mediodía las condiciones cambian y, si bien se prevé la presencia de nubosidad, aparece el sol y sube la temperatura con una máxima de 22 grados.
Por la tarde se mantienen dichas condiciones, con cielo parcialmente cubierto y momentos de sol, pero aparece otro factor: el viento.
Según el pronóstico del SMN, habrá viento proveniente de los sectores sur y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Por la noche, el cielo se mantiene nublado, se descartan las precipitaciones y la temperatura regresa a un mínimo de 12 grados.
