Un día de locos: el clima este sábado en Mar del Plata

Atrás quedan las dos jornadas de tormentas con alerta amarillo debido a su intensidad y se abre un nuevo panorama este sábado con un clima para todos los gustos.

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se espera una mañana con lloviznas y cielo cubierto, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%.

Hacia el mediodía las condiciones cambian y, si bien se prevé la presencia de nubosidad, aparece el sol y sube la temperatura con una máxima de 22 grados.

Por la tarde se mantienen dichas condiciones, con cielo parcialmente cubierto y momentos de sol, pero aparece otro factor: el viento.

Según el pronóstico del SMN, habrá viento proveniente de los sectores sur y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Por la noche, el cielo se mantiene nublado, se descartan las precipitaciones y la temperatura regresa a un mínimo de 12 grados.