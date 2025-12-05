¿Tormenta otra vez?: qué dice el pronóstico del tiempo para este sábado

Después de un viernes soleado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. El organismo anunció un descenso en la temperatura y algunas tormentas.

Por la madrugada se espera un cielo parcialmente nublado y una temperatura de alrededor de 21 grados. El viento soplará desde el sudeste a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se mantendrá del mismo junto a un aumento de temperatura que llegaría a los 25 grados. El viento mantendrá su velocidad pero rotará al norte.

Hacia la tarde llegarán algunas tormentas aisladas y la temperatura máxima alcanzará los 30 grados. Por su parte, el viento soplará desde el sudeste entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Para la noche se anuncia un cielo mayormente nublado con una temperatura de alrededor de 23 grados. El viento rotará hacia el este a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.