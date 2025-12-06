El campeón del mundo que destrozó el formato del Mundial 2026 luego del sorteo

El jugador de la albiceleste fue contundente al analizar el nuevo sistema de competencia, que sumará más partidos y exigencia mental para los equipos que aspiren a llegar a la final.

El sorteo del Mundial 2026 dejó sensaciones fuertes en todo el planeta y, por supuesto, también en la Selección Argentina. Con los grupos ya definidos, el equipo de Lionel Scaloni sabe que deberá enfrentar a Argelia, Austria y Jordania en un recorrido inicial que, a priori, parece accesible. Sin embargo, el análisis puertas adentro va mucho más allá del debut, porque pensar en los cruces de dieciseisavos —donde podrían aparecer Uruguay o España— obliga a observar el nuevo formato de la Copa del Mundo con otros ojos.

El certamen más importante del fútbol adoptará para esta edición un esquema ampliado, con más equipos, más grupos y una fase extra de eliminación directa. Ese cambio generó opiniones divididas, y uno de los que no dudó en expresar su postura fue Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo, de larga trayectoria en la Albiceleste, aseguró que no está para nada conforme con esta estructura que estira considerablemente la duración del torneo.

En una charla distendida por Twitch con el streamer DavooXeneize, Tagliafico profundizó sobre la exigencia que atraviesan los jugadores en estas competencias prolongadas. “El hecho de sumar una instancia más en el camino a la final se hace largo”, remarcó. Para él, el aspecto mental es la parte más desgastante: “Es muy duro”. Y dejó un ejemplo contundente: “En Qatar, con todo cerca, igual fue larguísimo. Imaginate ahora”.

El defensor de 33 años explicó que, con el agregado de los dieciseisavos de final, un equipo que llegue a la definición deberá afrontar al menos cinco o seis días extras de competencia. “Es casi un mes y medio. Se hace largo”, insistió. Y si bien entendió que la FIFA busca espectáculo y más posibilidades para las selecciones, dejó en claro que la carga física y psicológica será un desafío enorme para los futbolistas.

Además, Tagliafico destacó otro efecto del nuevo formato: la reducción de los “grupos de la muerte”. Según él, al haber más equipos y más cruces, las zonas se vuelven más parejas y menos determinantes. “No hay un grupo en el que digas que alguien importante puede quedar afuera. Es más parejo, pero muy largo”, concluyó. Así, mientras Argentina ya planifica su camino, el debate sobre la estructura del Mundial 2026 recién empieza.