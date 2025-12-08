Atroz: asesinaron a un perro a hachazos y los agresores aterrorizaron a un pueblo

La localidad bonaerense de Villa Sauze quedó sacudida por un episodio de extrema violencia tras el asesinato de Lolo, un perro que había sido rescatado del basurero local. El hecho generó una fuerte indignación en la comunidad, que señala a dos hermanos y a una mujer como los agresores. Vecinos del pueblo afirman que los acusados son conocidos por el mal estado en que mantienen a sus propios animales. La conmoción se trasladó rápidamente a redes sociales, donde comenzaron a circular pedidos de justicia.

El caso salió a la luz gracias a Alba Marina, una rescatista de animales que denunció públicamente el ataque. Según su relato, el cachorro fue atado a una planta y golpeado con un hacha mientras los agresores comentaban que “era duro” y “costaba que se muera”. Los gritos del perro se escucharon desde lejos, lo que provocó profundo impacto entre los vecinos. “Gritos que nadie va a poder olvidar”, escribió la rescatista en una publicación donde expresó su dolor y repudio.

Los vecinos se acercarán a la Ayudantía del fiscal.

El ataque se habría desencadenado tras un incidente en el que Lolo corrió detrás de unas motos y provocó la caída de una nena que iba a caballo. Esa situación habría desatado la furia de los agresores, que actuaron por mano propia sin mediar intervención policial. En Villa Sauze, muchos vecinos describen a los sospechosos como personas “de temer”, lo que explicaría el temor generalizado a denunciar. Las condiciones en que tienen a sus animales también generan preocupación en la comunidad.

Hasta el momento no hay una denuncia formal presentada, aunque algunos vecinos anticiparon que se acercarán a la Ayudantía de Fiscal para evitar que el crimen quede impune. En redes sociales, el reclamo de justicia por el can crece y expone la necesidad de reforzar la protección de las mascotas frente al maltrato.