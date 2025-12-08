Salvaje: golpeó por la espalda a un boxeador en un gimnasio y le provocó graves fracturas

Un violento episodio ocurrido en un gimnasio de Carmen de Areco dejó gravemente herido a un profesor y boxeador profesional. El ataque ocurrió el miércoles dentro del establecimiento y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. La víctima, Ale Acuña, realizaba sus actividades habituales cuando un hombre lo golpeó sorpresivamente por la espalda. El agresor escapó inmediatamente después, mientras otros presentes intentaban asistir al profesor.

Según los medios locales, el atacante fue identificado como P.P., un vecino de la zona. En las imágenes se observa cómo Acuña recibe un golpe directo en la cara, cae sobre unas máquinas casi desvanecido y luego es empujado al suelo, donde queda inmóvil. Testigos señalaron que el agresor incluso volvió a atacarlo en la cabeza cuando ya estaba inconsciente. El ataque dejó un profundo impacto entre quienes estaban en el gimnasio y no esperaban semejante violencia.

A raíz de los golpes, la víctima sufrió una fractura en el pómulo derecho y otra en el maxilar, lesiones que comprometen su desempeño profesional. “Ale es un peleador profesional, él pelea solo en un ring o jaula. Le arruinó su carrera, su trabajo”, expresó un amigo. El profesor quedó imposibilitado de trabajar y deberá someterse a una cirugía en los próximos días: la familia indicó que las consecuencias físicas y laborales son severas.

Las imágenes de la golpiza se viralizaron rápidamente en redes sociales y ya están en manos de la Justicia tras la denuncia presentada por la víctima. Los familiares de Acuña lanzaron un pedido de ayuda para solventar los gastos médicos y de traslado a San Nicolás, donde se someterá a una intervención quirúrgica. Mientras tanto, la Policía continúa buscando al agresor, cuya motivación aún se desconoce.