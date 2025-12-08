Atraparon a seis "motochorros": tres son menores

Se trata de tres menores de edad que fueron trasalados al Centro Especializado en Aprehesión.

Tres adolescentes de 16 y 17 años que junto a tres sujetos de 18, 21 y 26 años circulaban a bordo de tres motos e intentaron asaltar a dos personas fueron aprehendidos por personal policial el lunes a la madrugada en el barrio Las Avenidas.

Personal del Grupo de Prevención Motorizada interceptó en calle Gaboto al 5000 a las tres motos bi tripuladas que minutos antes intentaron robarle la moto a otras dos personas en la zona de Nápoles y Bermejo. Los ladrones no lograron su cometido a partir de la activación de la alarma vecinal.

Los efectivos secuestraron una réplica de pistolón, dos celulares de los imputados, una moto Gilera Smash sin chapa patente colocada, otra Motomel C150 sin patente y una Honda Wave negra con la numeración suprimida.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría tercera la fiscal Mariana Baqueiro ordenó la formación de causa por tentativa de robo calificado por su comisión en poblado y en banda y encubrimiento.

Mientras que los mayores quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán, los menores fueron trasalados al Centro Especializado en Aprehesión.