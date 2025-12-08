Vecinos de Punta Mogotes cansados de las picadas ilegales: “Es tierra de nadie”

Los vecinos de la zona de Punta Mogotes ya no saben donde recurrir para tener un fin de semana de tranquilidad durante la noche. Es que se volvió una práctica habitual para los motociclistas y conductores amantes de la velocidad “copar” la Avenida de los Trabajadores para realizar picadas ilegales. “Ya no sabemos a quién reclamar. Llamamos hasta al Intendente”, relataron desesperados a 0223.

Según indicaron a este medio, desde el mes de julio realizan denuncias tanto en la comisaría y, ante la falta de respuestas elevaron misiva al jefe comunal para hacer eco de su problemática, pero nunca tuvieron una solución para su situación. “Hay hasta 60 motos”, sostienen

“Mogotes está tomada por la mafia de las motos. En su mayoría robadas y manejadas por delincuentes. Esto pasa casi todos los días desde hace años. Ya no sabemos a quién reclamar. Hasta al intendente llamamos y no hacen nada”, revelaron visiblemente cansados y molestos por la situación que les toca atravesar.

En la misma línea, agregaron que “nadie ampara a los que trabajamos y pagamos impuestos y en cambio le dan libertad de hacer lo que quieran a estos energúmenos”.