Secuestran dos autos que corrían picadas en la escollera Norte y buscan testigos

La fiscalía de Delitos Culposos inició una causa por conducción peligrosa en prueba de velocidad o destreza.

Dos vehículos que corrían una “picada” en la Escollera Norte fueron secuestrados el lunes a la tarde tras la intervención de personal de Prefectura Naval Argentina y la decisión de la fiscalía de Delitos Culposos de iniciar actuaciones por infracción al artículo 193 bis del Código Penal.

Según los datos recabados por 0223, cerca de las siete de la tarde un auto VW Golf y otro VW Gol fueron interceptados en el lugar por los prefectos tras el aviso que dieron algunas personas en el puesto de control ubicado cerca del acceso a la escollera.

Aunque los conductores -ambos de aproximadamente 25 años- tenían la documentación correspondiente, los rodados fueron secuestrados por personal municipal tras la decisión del fiscal Germán Vera Tapia de iniciar actuaciones por conducción peligrosa en prueba de velocidad o destreza en vehículo motor.

En el marco de la causa mencionada, solicitaron que el resto de los testigos que vieron cómo circulaban los rodados se comuniquen a la fiscalía al correo electrónico ufi11.mp@mpba.gob.ar.