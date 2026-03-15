Entradas, hoteles y traslados: cuánto cuesta un paquete para alentar a la Scaloneta en el Mundial 2026

La posibilidad de viajar para alentar a la Selección Argentina de fútbol en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empieza a tomar forma para muchos fanáticos. En el marco del 40° Workshop de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo de Mar del Plata y la Costa Atlántica (Aevyt), agencias y operadores turísticos confirmaron que desde el año pasado comenzaron las consultas y reservas para seguir al equipo campeón del mundo.

El evento, que por primera vez se disputará en tres países -Estados Unidos, México y Canadá- genera gran expectativa entre los hinchas argentinos, especialmente entre los marplatenses, que buscan asegurar su lugar con anticipación.

“Las reservas se empezaron a lanzar prácticamente desde el año pasado. Hubo consultas y algunas ya se fueron concretando”, explicó Matías González Gallis, presidente de la entidad que nuclea a las agencias de viajes de la región. Según detalló, hoy la disponibilidad comienza a reducirse, especialmente en los paquetes que incluyen entradas a los partidos.

“Las entradas se venden por fases y ya están quedando pocos lugares. Creo que con la facilidad que hay hoy para viajar al exterior, mucha gente se está animando más”, señaló.

Una de las propuestas disponibles en el mercado fue presentada por 1Row, especializada en turismo deportivo y musical. Rodrigo Ruiz, gerente comercial para el interior del país, explicó que ofrecen un paquete pensado para seguir a la selección durante la fase de grupos.

El programa contempla un viaje de 15 días y 14 noches, con salida desde el aeropuerto de Ezeiza y un itinerario que incluye los tres partidos iniciales del equipo argentino.

El recorrido comenzará en Kansas City, donde se disputará el primer encuentro el 16 de junio, para luego trasladarse a San Antonio y finalmente a Dallas, ciudad donde se jugarán los otros dos compromisos.

El paquete incluye vuelo internacional, alojamiento en hoteles tres estrellas con desayuno, traslados internos y al estadio, asistencia médica, entradas de categoría 2 para los partidos y coordinación permanente durante todo el viaje.

“El valor final hoy es de 13.350 dólares por persona con todo incluido: aéreo internacional, hotelería, entradas, traslados y asistencia”, detalló Ruiz.

El operador señaló además que se trata de uno de los mundiales más demandados de la historia. “Es el mundial más largo y también el más caro. Hay una demanda global muy grande de entradas y eso hace que los precios sean más altos”, explicó.

Aun así, desde el sector turístico aseguran que el interés sigue creciendo y que muchos hinchas argentinos ya comenzaron a planificar el viaje para acompañar a la selección en la defensa del título conseguido en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022