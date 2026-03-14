La Londres argentina: el rincón de piedra en Mar del Plata que parece Inglaterra y pocos conocen

En lo más alto de la Loma de Stella Maris, Mar del Plata esconde un paisaje arquitectónico que remite directamente a las ciudades medievales del Reino Unido. Sus calles empinadas y las fachadas de piedra cuarcita local crean una atmósfera gris y elegante, muy similar a la que se respira en las capitales de Escocia e Inglaterra. Este sector de la ciudad fue pensado para albergar las residencias más exclusivas, utilizando materiales nobles que desafiaran el paso del tiempo frente al océano. Es un escenario ideal para quienes buscan una experiencia estética distinta, alejada de las clásicas postales de arena y sombrillas.

El gran protagonista de este recorrido es la Torre Tanque, una estructura de piedra que parece un torreón extraído de un castillo antiguo en las Tierras Altas. Desde su base, el entorno de casas señoriales con techos de pizarra negra y detalles en madera refuerza la sensación de estar recorriendo un barrio de Edimburgo. Cada piedra fue cortada a mano para lograr esa rugosidad característica que hoy atrae a miles de fotógrafos que buscan capturar este estilo británico en plena Costa Atlántica. La conservación de este patrimonio permite que la ciudad mantenga un perfil que todavía sorprende por su nivel de detalle y solidez.

La Torre Tanque es un lugar emblemático en el barrio.

El microclima de la niebla que le aporta un toque mágico

Más allá de la arquitectura, el microclima que se genera en estas manzanas altas aporta un velo de misterio, especialmente durante las mañanas de niebla costera. En esos momentos, la visibilidad se reduce y los perfiles de las mansiones neogóticas parecen siluetas sacadas de una novela de misterio ambientada en la Londres victoriana. Es el lugar preferido por los residentes que buscan tranquilidad y una conexión profunda con la historia fundacional del balneario más famoso del país.

Para quienes deciden explorar este circuito, la recompensa es encontrar rincones donde el tiempo parece haberse detenido hace casi un siglo en una calle de Gran Bretaña. Los jardines internos y las cercas de hierro forjado complementan un cuadro visual que es furor en las aplicaciones de viajes por su originalidad. Es una forma de turismo de cercanía que permite viajar por el mundo sin la necesidad de enfrentar los costos de un pasaje internacional. El lugar costero se transformó en un punto ineludible para quienes buscan capturar contenido de alta calidad y estética europea.