Horror en la cárcel: internos maniataron y vulneraron la integridad sexual de un compañero con un palo

Tres jóvenes fueron condenados en Metán, provincia de Salta, por un violento ataque sexual ocurrido en marzo pasado dentro de una dependencia policial. El fiscal penal 2, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio abreviado.

El principal acusado, de 22 años, fue sentenciado como autor de lesiones graves y abuso sexual gravemente ultrajante, recibiendo 6 años de prisión efectiva. Los otros dos jóvenes, de 20 años, fueron condenados como partícipes secundarios, con penas de 4 años de prisión efectiva cada uno.

La sentencia fue dictada por el juez de Garantías 2 de Metán, Mario Dilascio, luego de que los acusados reconocieran su responsabilidad en el hecho y se alcanzara un acuerdo dentro del marco del juicio abreviado.

Además de las condenas, se dispuso que los tres hombres sean incorporados al Banco de Datos Genéticos, reforzando el registro de quienes han cometido delitos graves.

El caso ocurrió cuando la víctima, que se encontraba detenida, fue atacada mientras descansaba: los agresores la maniataron y vulneraron su integridad sexual utilizando un palo, provocándole lesiones de consideración.