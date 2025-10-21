Lo atacaron a la salida del boliche, golpeó su cabeza contra el cordón y lo salvó una médica que fue a bailar

Se conoció el video del brutal ataque a un joven de 28 años a la salida de un boliche en Salta. La víctima permanece internada en estado crítico y sus familiares apuntan como agresores a un grupo de jugadores de fútbol de un club local.

El feroz episodio ocurrió durante la madrugada del domingo a metros del local bailable Set, ubicado en la calle Bolivia de la localidad de Orán.

Pasadas de las 4:00, el equipo de seguridad del boliche expulsó a un grupo de jóvenes porque estaban generando disturbios dentro del lugar, tirando latas de cerveza a otras personas.

Pocos minutos después, de acuerdo a las imágenes, la víctima, identificada como Jorge Luis Morales, caminaba solo tras salir del lugar cuando fue abordado por los jugadores que, sin mediar palabra, lo golpearon.

En las imágenes capturadas por una cámara de seguridad de la zona se puede observar como el chico es agredido por los hombres que enseguida lo rodearon y continuaron golpeándolo inclusive cuando ya estaba en el piso. Tras ello, los agresores lo abandonaron en el lugar y escaparon.

La víctima recibió un golpe en la cabeza y el impacto lo hizo caer de lleno al pavimento, lo que provocó una importante lesión en el cráneo. “Mi hijo no peleó, lo atacaron a traición. Se cayó y empezó a convulsionar”, relató su madre Elizabeth, en declaraciones a Radio A de Orán.

En ese momento, una médica, que también había salido del boliche, lo vio tendido en el suelo y se acercó para darle una primera asistencia: “Gracias a esa mujer, mi hijo llegó con vida al hospital”, agradeció la mujer.

Morales fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul, donde se encuentra internado en coma inducido, entubado, con diagnóstico reservado: “Tiene sangre en la cabeza y golpes en el cráneo. Está muy grave. Cada 24 horas le hacen tomografías para ver cómo evoluciona. Está luchando por su vida", explicó su mamá.

Tras lo sucedido, la familia de la víctima radicó la denuncia y el caso está en manos de la Fiscalía Penal N° 1 de Orán. “Ya tenemos identificados a los presuntos agresores y estamos a la espera de que la Fiscalía disponga las medidas correspondientes para avanzar con la investigación”, detalló el oficial Villafañez. Según trascendió, los agresores son futbolistas del club Aviación.

En ese sentido, Elizabeth expresó: “Quiero recordar lo que pasó con Fernando (Báez Sosa). A mi hijo también lo atacaron en grupo, sin darle la oportunidad de defenderse. Fue un acto de cobardía total”.

Asimismo, pidió ayuda a quienes hayan presenciado el ataque: “Si alguien tiene videos o información, que colabore. Queremos justicia”.