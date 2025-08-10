Tragedia en el fútbol uruguayo: un policía hincha de Peñarol asesinó a dos hinchas de Nacional

El violento episodio ocurrió en Toledo, Canelones, horas después del clásico entre Peñarol y Nacional. El agresor estaba fuera de servicio y utilizó su arma reglamentaria.

Lo que debía ser una jornada de fiesta deportiva terminó manchada por la violencia más extrema. Este sábado, tras el triunfo de Peñarol 3-0 sobre Nacional en el clásico del fútbol uruguayo disputado en el estadio Campeón del Siglo, se registró un hecho trágico en la localidad de Toledo, Departamento de Canelones: un policía fuera de servicio, identificado como hincha del club aurinegro, asesinó a dos hinchas de Nacional tras un enfrentamiento vinculado al resultado del encuentro.

El clásico se jugó sin público visitante por razones de seguridad, pero eso no impidió que la violencia reapareciera fuera del estadio. Según la información oficial, el incidente se desató cuando un grupo de hinchas de Peñarol se encontraba celebrando el triunfo en una vivienda particular. Allí habían colgado banderas del club y seguían compartiendo tras el partido.

En determinado momento, tres hinchas de Nacional arribaron al lugar en motocicletas e intentaron llevarse las banderas de Peñarol, lo que provocó una discusión que fue escalando hasta tornarse violenta. En medio de la tensión, el policía —de 24 años y que se encontraba armado con su pistola reglamentaria— salió de la vivienda y abrió fuego contra el grupo rival.

El parte oficial de la policía detalla que uno de los recién llegados portaba un arma, lo que llevó al funcionario a responder con disparos. Como consecuencia del tiroteo, dos jóvenes identificados como hinchas de Nacional perdieron la vida en el lugar. Las pericias forenses preliminares indican que al menos una de las víctimas recibió un impacto de bala proveniente del arma del policía.

El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía de Canelones, que investiga tanto el accionar del funcionario policial como la dinámica completa de los hechos. Desde el Ministerio del Interior confirmaron que el agente fue detenido y se encuentra a disposición judicial mientras se recopilan testimonios y evidencias.