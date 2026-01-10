Asesinaron a un chico de 16 años de un tiro en la cabeza

El joven fue trasladado a un centro de salud donde falleció. Foto ilustrativa 0223.

Un chico de 16 años fue asesinado este sábado por la tarde en un enfrentamiento en el barrio Nuevo Golf. De acuerdo a los datos obtenidos por 0223 el hecho sucedió en inmediaciones de Cerrito y calle 83, donde ocurrió la balacera.

El joven fue trasladado a un centro de salud donde falleció. Foto ilustrativa 0223.

Fuentes judiciales confirmaron el deceso cerca de las 17, luego de que el joven arribara al Centro de Salud N° 2 con una herida de arma de fuego en la cabeza, a la altura de la nuca.

Según trascendió, la víctima circulaba en un vehículo Fiat Palio rojo y lo habrían abordado varias personas en motos, efectuando alrededor de 20 disparos. La seguidilla de tiros alcanzó al joven y provocó el vuelvo del auto.

Fue una vecina quien llevó a la víctima al centro de Salud, a donde ingresó ya sin vida. A pesar de los intentos por reanimarlo, el personal médico de la salita confirmó su fallecimiento.

Se trata del tercer fallecido por hechos violentos ocurrido en la ciudad en sólo 3 días y a 10 del inicio del 2026.

