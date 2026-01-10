Asesinaron a un chico de 16 años de un tiro en la cabeza
El hecho ocurrió este sábado por la tarde en el barrio Nuevo Golf. Investigan los motivos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un chico de 16 años fue asesinado este sábado por la tarde en un enfrentamiento en el barrio Nuevo Golf. De acuerdo a los datos obtenidos por 0223 el hecho sucedió en inmediaciones de Cerrito y calle 83, donde ocurrió la balacera.
Fuentes judiciales confirmaron el deceso cerca de las 17, luego de que el joven arribara al Centro de Salud N° 2 con una herida de arma de fuego en la cabeza, a la altura de la nuca.
Según trascendió, la víctima circulaba en un vehículo Fiat Palio rojo y lo habrían abordado varias personas en motos, efectuando alrededor de 20 disparos. La seguidilla de tiros alcanzó al joven y provocó el vuelvo del auto.
Fue una vecina quien llevó a la víctima al centro de Salud, a donde ingresó ya sin vida. A pesar de los intentos por reanimarlo, el personal médico de la salita confirmó su fallecimiento.
Se trata del tercer fallecido por hechos violentos ocurrido en la ciudad en sólo 3 días y a 10 del inicio del 2026.
NOTA EN DESARROLLO
Temas
Lo más
leído