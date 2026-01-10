La pueden contar: tres jóvenes que venían para Mar del Plata protagonizaron un impactante vuelvo en ruta 2

Un siniestro vial se registró este sábado en horas de la mañana sobre ruta 2, a la altura del kilómetro 259, en los carriles en dirección hacia Mar del Plata, donde un automóvil despistó y volcó hacia el cantero central. En el rodado se trasladaban tres jóvenes oriundos del partido de La Matanza que fueron trasladados al hospital de la localidad de Maipú.

Según la información oficial a la que tuvo acceso 0223, el hecho ocurrió en un tramo recto de la traza, cuando por una maniobra realizada por el conductor, el vehículo perdió estabilidad.

El vehículo volcado sobre el cantero central de ruta 2 en cercanías de Maipú.

El automóvil involucrado, un Renault Sandero Stepway, color gris, era conducido por un joven 23 años, domiciliado en la localidad de Tapiales, del citado distrito de La Matanza.

En el rodado viajaban además otros dos jóvenes, uno de 27 años y otro de 28, ambos domiciliados también en el partido de La Matanza.

Tras el vuelco, los ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal médico a bordo de una ambulancia. Al momento de la atención se constató que no presentaban lesiones de gravedad, aunque fueron trasladados de manera preventiva al hospital de Maipú para una mejor evaluación.

El tránsito en la zona no se vio mayormente afectado y se labraron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.