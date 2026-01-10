Atraparon a un acusado del asesinato al chico de 16 años en Nuevo Golf

Uno de los sujetos señalado como autor de la balacera a un auto en el barrio Nuevo Golf donde asesinaron a un chico de 16 años fue aprehendido hace minutos por personal policial, a cuatro cuadras del lugar de los hechos.

Fuentes oficiales aseguraron a 0223 que es una de las personas que varios vecinos de la zona de Cerrito y 83 señalaron como uno de los autores de los aproximadamente veinte disparos que efectuaron desde un auto a una moto donde viajaba la víctima.

"Estaba trabajando personal de Seguridad y de la DDI en la zona y fueron efectivos de la comisaría quinta quienes lo interceptaron y vieron que presentaba un roce de bala en la cabeza", agregaron.

Tal como adelantó este medio, el acusado circulaba en un vehículo Fiat Palio rojo y habría abordado a la víctima con varias personas en motos, que dispararon repetidas veces. A raíz del emfrentamiento, el auto terminó volcado.

Al menos uno de los disparos impactó en la cabeza del chico por lo cual una vecina lo trasladó de urgencia en su auto al Centro de Salud N°2 dónde se confirmó su deceso.

La investigación por el homicidio, el tercero en tres días en la ciudad, está a cargo de la fiscal Florencia Salas que podría tomarle declaración en Tribunales este domingo.