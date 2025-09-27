Al menos un muerto y graves daños por un fuerte temporal en Mendoza

Mar del Plata no es la única ciudad con anuncios de alerta por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sino que también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras provincias corren la misma suerte.

Justamente, el temporal que había sido anunciado para este sábado se hizo sentir con fuerza en Mendoza, provocando graves incidentes en todo el Gran Mendoza y alrededores. En Maipú, un árbol cayó sobre un vehículo que circulaba por calle Rawson y Villanueva, lo que provocó la muerte de una persona. El auto, un Fiat Uno, quedó completamente aplastado.

El viento del sector sur generó un marcado descenso de la temperatura y ocasionó cortes de luz en diferentes zonas. Además, el Aeropuerto Internacional El Plumerillo suspendió su actividad y quedaron cancelados vuelos con destino a Buenos Aires y Chile.

Las autoridades reportaron múltiples daños materiales por la caída de árboles y postes, además de interrupciones en el tránsito. En algunas zonas también se registraron lluvias, mientras que en la precordillera y Malargüe se produjo viento Zonda, y en la cordillera nevadas intensas.

Según el pronóstico oficial, en lo que resta del día habrá nubosidad variable, lluvias, tormentas y vientos moderados a fuertes del sector sur, con la posibilidad de tormentas severas en sectores del llano.