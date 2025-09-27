Renuevan el alerta por fuertes lluvias: cómo estará el sábado en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta para este sábado por lluvias de distinta intensidad en las zonas de General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado.

Se trata de un alerta amarillo que indica que el área "será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

El organismo advirtió además que "se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual y no se descartan tormentas aisladas embebidas".

De acuerdo al pronóstico, se prevé una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 13, con una humedad del 98%.

Con vientos predominantes del noreste, se esperan fuertes lluvias para la mañana y tarde del sábado, y una merma hacia la noche, con algunas precipitaciones aisladas.

Desde el SMN brindaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta:

1- Evitá actividades al aire libre.

2- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

3- Quedate lejos de zonas costeras.