SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Clima

Renuevan el alerta por fuertes lluvias: cómo estará el sábado en Mar del Plata

Mirá el pronóstico para toda la jornada del Servicio Meteorológico Nacional.

Renuevan el alerta por fuertes lluvias: cómo estará el sábado en Mar del Plata

27 de Septiembre de 2025 09:23

Por Redacción 0223

PARA 0223

 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta para este sábado por lluvias de distinta intensidad en las zonas de General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado.

Se trata de un alerta amarillo que indica que el área "será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

El organismo advirtió además que "se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual y no se descartan tormentas aisladas embebidas".

De acuerdo al pronóstico, se prevé una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 13, con una humedad del 98%.

Con vientos predominantes del noreste, se esperan fuertes lluvias para la mañana y tarde del sábado, y una merma hacia la noche, con algunas precipitaciones aisladas.

Desde el SMN brindaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta:

1- Evitá actividades al aire libre.
2- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
3- Quedate lejos de zonas costeras.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar