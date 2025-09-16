Noha permanece internada y necesita "un empujón más" para continuar su tratamiento en Buenos Aires

Noha, la niña marplatense de 9 años que recibe tratamiento contra un osteosarcoma con metástasis en el Hospital Garrahan, permanece internada desde el sábado debido a que volvió a quedar neutropénica y contrajo una infección que podría requerir una intervención quirúrgica.

“Necesitamos colaboración para sus gastos, sus remises. Volvió a estar neutropénica, le bajaron las defensas, le agarró una infección. Puede llegar a ser intervenida quirúrgicamente y el jueves tiene la operación de su prótesis. Necesitamos un empujón más para seguir acá, en Buenos Aires”, contó Romina, su mamá, en diálogo con 0223.

La mujer recordó que la primera alerta se dio en abril, cuando Noha fue atendida por un dolor en el brazo. Aunque los estudios iniciales no arrojaron alteraciones, su cuadro empeoró con inflamación y fuertes dolores, lo que derivó en una intervención quirúrgica. Durante esa operación se detectó un tumor, que luego fue confirmado como maligno.

Desde marzo, la niña atraviesa un tratamiento intensivo de quimioterapia y ahora espera una operación clave que buscará colocarle una prótesis para conservar su brazo. Mientras tanto, Romina permanece junto a ella en Buenos Aires, mientras el papá y los otros dos hijos de la pareja siguen en Mar del Plata.

La familia solicita la colaboración de la comunidad para cubrir los elevados gastos de traslados y estadía que implica el tratamiento en Capital Federal. Quienes puedan colaborar deben hacerlo al alias: TAHI.NOHA.ALBI o comunicarse al 2235381542.