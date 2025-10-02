¿Sigue el clima primaveral?: qué dice el pronóstico para este viernes en Mar del Plata

Se termina un jueves con un clima más que agradable, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, habrá un aumento en la temperatura y se esperan nieblas y neblinas.

El viernes comenzará con niebla y una temperatura de alrededor de 9 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el norte.

Durante la mañana el cielo se mantendrá cubierto con neblina y la temperatura ascenderá a los 18 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección y aumentará su velocidad entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La tarde llegará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 24 grados. El viento mantendrá su velocidad y su dirección, aunque con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche el cielo continuará de la misma manera y la temperatura será cercana a los 17 grados. El viento, por su parte, mantendrá su dirección y descenderá su fuerza a entre 13 y 22 kilómetros por hora.